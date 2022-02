PREMINUO LEGENDARNI TRENER: Trenirao je i neprežaljenog Dražena Petrovića

Tužna vijest dolazi nam iz SAD-a gdje je u 90 godini života preminuo legendarni NBA trener Bill Fitch, poznat kao tvorac čuvenih Boston Celticsa s Larry Birdom na čelu.

Fitch i Celtics su osvojili NBA prsten 1981. godine, a Fitch i Bird imali su poseban odnos, pa je Bird isticao kako mu je on unio posebnu razinu discipline u njegove navike.

R.I.P. Bill Fitch. Boston Celtics. Champion. You will be missed. pic.twitter.com/jj8UKV63Nb

— Honest☘️Larry (@HonestLarry1) February 3, 2022