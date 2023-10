Preminuo legendarni trener, pamte ga i Hrvati: Velika tuga u zemlji, opraštaju se na mrežama od ikone

Tužna vijest dana dolazi nam iz Grčke, gdje je u 78. godini preminuo legendarni grčki košarkaški trener i igrač Giannis Ioannidis,

Ioannidis je cijelu igračku karijeru proveo u Arisu, čiji je drugi najbolji strijelac u povijesti iza Nikosa Galisa, da bi potom bio trener legendarnog tima Arisa s galisom na čelu.

U Grčkoj košarci kao trener Ioannidis je osvojio sve, 12 puta naslov prvaka, šest šuta je osvojio Kup, a jednom je bio pobjednik Superkupa.

Legendary Greek coach Giannis Ioannidis has passed away at 78 years of age #RIP pic.twitter.com/D8nYqLhukl

