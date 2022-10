PREMINUO LEGENDARNI KOŠARKAŠ (46): Sa srpskim trenerom osvojio je Euroligu, a igrao i protiv Jordana

Tužna vijest stiže nam iz Grčke, gdje je u 47. godini života preminuo bivši košarkaš Olympiakosa Anatoly Zourpenko, a uzrok smrti još nije poznat.

Zourupenko je rođen u Volgogradu, no odrastao je u Grčkoj, gdje je ostvario i najveće uspjehe u svojoj karijeri i to s velikanom grčke košarke Olympiacosom.

Rus je s velikanom iz Pireja osvojio trostruku krunu, kada je za kormilom tog kluba bio legendarni srpski stručnjak Dušan Ivanković, koji je 1997. godine s Grcima i Euro ligu.

Oproštaj kluba

Olympiacos je na svojim službenim stranicama objavio oproštaj od krilnog centra:

“Riječi su slabe da izraze našu tugu. Naše misli su s njegovom obitelji Putuj u miru, Anatoly”, objavio je velikan iz Pire

🕊️ Olympiacos BC extends our heartfelt sorrow for the death Anatoly Zourpenko, at the age of 46. Our sincere condolences go to his family and his loved ones. Safe travels Anatoly… RIP 🙏🏾

💻 https://t.co/EnePHjfkhx#OlympiacosBC pic.twitter.com/qeotJIOTqh

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) October 24, 2022