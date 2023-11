Preminuo legendarni ‘general’: ‘Bio si zastrašujući tiranin, ali imao si svoje metode’

Tužne vijesti za sve ljubitelje sporta, a ponajprije sveučilišne košarke, dolaze nam iz Sjedinjenih američkih država, gdje je u 84. godini preminuo legendarni trener Bob Knight u 84. godini života.

‘The general’ ostvario je u NCAA impozantne 902 pobjede, što je u vrijeme kada se ostavio treniranja 2008. godine bio rekord, a trenutno je peti najbolji učinak svih vremena u američkoj sveučilišnoj košarci.

Knightova obitelj obavijestila je javnost kako je Bob preminuo u svojem domu u Bloomingtonu u Indiani okružen obitelji.

General

Bob Knight je svoj nadimak ‘general’ dobio zbog svojih trenerskih početaka na prestižnom vojnom sveučilištu West Pointu, ali i zbog njegovog načina vođenja momčadi i držanja pored terena.

“Bio je jedan od zadnjih zastrašujućih ‘tirana’ koji su naizgled bili nesposobni komunicirat s vanjskim svijetom, ali istovremeno bio je i vješt, maestralan učitelj i odani navijač svih koji su uspjeli preživjeti’ igranje u njegovom timu”, pišu o Knightu mediji iz SAD-a.

Bob Knight je član “Kuće slavnih” i kao kultni trener Armije, Indiane i Teksas Techa, osvojio je tri NCAA titule i 1976. godine vodio je Indianu do naslova bez poraza, a jedan NCAA naslov osvojio je i kao igrač.

Eksplozivan temperament

“Kad dođe kraj mom vremenu i sve što sam radio ostane iza mene, hoću da me sahrane naopačke, da bi me kritičari poljubili u du*e”, rekao je jednom prilikom Knight, koji je imao vrlo eksplozivnu narav, što ga je na kraju koštalo trenerske pozicije

Zbog svoje eksplozivne naravi bio je izbačen iz Indiane 2000. godine zbog kršenja pravila “nulte tolerancije” prema nasilju, a sve nakon što je zgrabio za ruku jednog studenta koji ga je navodno nazvao po prezimenu.

“When my time on earth is gone, and my activities here are passed, I want them to bury me upside down, and my critics can kiss my ass!”









– Coach Bob Knight #RIP

pic.twitter.com/FzqgFPJ54I

— Barstool Sports (@barstoolsports) November 1, 2023