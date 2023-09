Preminuo bivši košarkaš (42), prijatelj koji je igrao u Zagrebu ne vjeruje: ‘Prošlog tjedna smo pričali’

Tužne vijesti došle su s košarkaške scene u SAD-u. Preminuo je Brandon Hunter, umirovljeni košarkaš, u dobi dok je još bio mlad čovjek, sa samo 42 godine.

Uzrok smrti nije objavljen, a među tužnim oproštajima, svoju bol izrazio je i T.J. Ford, košarkaš koji je svojedobno igrao za Zagreb.

“Prošlog tjedna smo pričali. U posljednje vrijeme odlazi dosta mojih prijatelja”, objavio je Ford na Twitteru, sadašnjem X-u.

We just spoke last week. Losing a lot of my friends lately https://t.co/WOJOmDm9Ir

Tuga je pogodila mnoge koji su s Hunterom igrali ili su ga upoznali za vrijeme karijere koja je u profesionalnim vodama trajala od 2003. do ’13.

Prije toga, imao je četiri godine dugu sveučilišnu karijeru u SAD-u, igrajući za Ohio, a među kasnijim postajama bile su i dvije u NBA ligi, u Boston Celticsima i Orlando Magicu.

Magic se oprostio porukom kojom klub iz Orlanda izražava bol zbog gubitka svojeg bivšeg igrača.

“U velikoj smo žalosti nakon što smo saznali za gubitak našeg bivšeg suigrača Brandona Huntera. Šaljemo najdublje izraze sućuti cijeloj obitelji”, objavio je Magic.

🙏

We are terribly saddened to learn of the loss of our former teammate, Brandon Hunter. We send our deepest condolences to the entire Hunter family.

– The DeVos family, players, coaches and staff of the @OrlandoMagic pic.twitter.com/OLs0XMjrdA









— Orlando Magic PR (@Magic_PR) September 13, 2023