Prelijepu Hrvaticu mnogi su gledali s ljubomorom: ‘Tako je to pogotovo u maloj sredini’

Autor: Dnevno GIŠ

Potraga za najljepšom hrvatskom sportašicom, sigurno počinje i završava s naljepšom košarkašicom svijeta Olimpisjkih igara u Londonu 2012. godine, Antonija Mišura.

“Antonija Mišura je vjerovatno najljepša košarkašica ikad koja je obula tenisice”, izjavio je poznati košarkaš Nate Robinson nakon što je 2012. godine ugledao lijepu Hrvaticu.

Antonija je rođena u Šibeniku iz kojeg je na kraju napravila veliku karijeru, a sada ova 35-godišnjakinja je majka dvoje djece i supruga bivšeg košarkaša Marka Sandrića, živi obiteljski život.

Male sredine

Antonija je tako izjavila kako se u karijeri susretala i s ljubomorom, ali da joj nije jasna takva potreba:

“Itekako sam se susretala s tim. Pogotovo kad živiš u maloj sredini kao ja, to je naglašeno. Nikad to nisam razumjela. Ja sam iz porodice gdje sam naučena da poštujem svakoga i sve, pa onda i ja računam kakva sam ja da će bit i drugi, ali nije to tako.









Tako da sam se puno puta susrela s tim. Ja sam takva kakva jesam i uvijek ću bit pozitivna i svakome ću željeti dobro, a i tako bi voljela da i moja djeca sutra budu”, poručila je ona.

Presretna u braku

“On je stvarno super, tu nemam riječi. Ja mogu izaći, s prijateljicama i na večeru i sve. Uvijek je tu, uspavat će ih stvarno nema razlike. Naučeni smo, u košarci smo igrali timski, nismo bili samo ja i ja, a i tako smo i u kući i to je to”, izjavila je o svojem odnosu sa suprugom Sandrić.

Najveći uspjeh u karijeri joj je nastup na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine s Hrvatskom, kada ju je Bleacher Report proglasio najljepšom košarkašicom Igara.