PREBRUTALNO ISKREN OKO POVRATKA U HRVATSKI DRES! ‘Ne osjećam ništa, igram za reprezentaciju zbog pokojnog ujaka!’

Autor: F.F

Mario Hezonja ponovno se vratio u košarkašku reprezentaciju Hrvatske i to nakon dugih pet godina. Posljednji put je preko kvalifikacija s Hrvatskom izborio Olimpijske igre, gdje smo došli do četvrtfinala.

Sada ga čeka sličan put, Hrvatska će sljedećeg tjedna u Splitu tražiti prolaz na Olimpijske igre, a Hezonja će biti dio momčadi.

Portal BasketNews napravio je intervju s hrvatskim reprezentativcem u kojem je Hezonja na sva usta hvalio svoj klub Panathinaikos, dok je s reprezentacijom situacija bila drugačija.

Očito je izgubio žar

“Ne osjećam ništa i nije me briga. Za reprezentaciju igram zbog pokojnog ujaka koji je poginuo u ratu, otac mi je sudjelovao u ratu i to su ljudi zbog kojih igram, za koje igram. Nemam nikakav odnos s ljudima koji vode Savez, radim to zbog ljudi koji su prošli teška vremena. To je jedini razlog zašto oblačim taj dres. Uvijek sam se odazivao kad sam mogao, a kad sam bio ozlijeđen te odbio igrati, svi su me smatrali neprijeteljem”, prokomentirao je Hezonja svoj povratak u reprezentaciju.

Dodao je kako smatra da je za sad sve u redu, ali ukoliko ne izgladi stvari s ljudima iz Saveza, Hrvatska neće dobro proći. Hezonja je odradio nekoliko prijateljskih susreta za reprezentaciju te je odigrao vrlo dobro.

Hrvatska kvalifikacije za OI kreće protiv Brazila u srijedu, a u četvrtak protiv Tunisa. Polufinale i finale turnira igra se za vikend, a samo pobjednik odlazi u Tokio.