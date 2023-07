Poznatom treneru i igraču preminuo dvogodišnji unuk: ‘Njegova smrt je agonija i tragedija’

Strašne vijesti dolaze nam iz Sjedinjenih američkih država, gdje je u drugoj godini preminuo Jayce Griffin, unuk poznatog NBA igrača i trenera Adriana Griffina.

Kako se saznaje, malenog dječaka je bez svijesti pronašao njegov otac u ranim jutarnjim satima i odmah je pozvao Hitnu pomoć koja je prevezla dijete u bolnicu.

Nažalost dvogodišnjaku liječnici nisu uspjeli pomoći te su morali proglasiti njegovu smrt oko 10 sati i 40 minuta.

Maleni Jayce je nedavno imao problema s vodom u plućima, ali su doktori to okarakterizirali kao običnu infekciju dišnih puteva.

