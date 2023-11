Poznatom košarkašu propao transfer u Beograd, otvorio se o ulozi patrijarha

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Tijekom ljeta, između dvije sezone, košarkaši Partizana trebali su dobiti zvučno pojačanje s obzirom na to da se spominjalo da im dolazi Nikola Mirotić, rođeni Crnogorac s iskustvom iz dresa španjolske reprezentacije. Do transfera nije došlo, a u tome se spominjala i misteriozna uloga Srpske pravoslavne crkve, do te mjere da se morao izjašnjavati patrijarh Porfirije koji je sve opovrgnuo.

Sada se o svemu izjasnio i sam Mirotić, tvrdeći da nema temelja u priči o ulozi crkve i patrijarha u njegovom transferu. Napravio je to bez puno ustezanja, tvrdeći da je ono što se pričalo bilo klevetanje.





Pritom je 32-godišnji rođeni Crnogorac iskazao odanost Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a sva nagađanja o tome da su se upleli u transfer u Partizan gurnuo je u drugi plan, nastojeći ih utišati.

‘Žele nanijeti štetu Svetoj Crkvi i patrijarhu’

“Želeći razobličiti klevetu kojom se želi nanijeti šteta našoj Svetoj Crkvi i njenom patrijarhu, imam potrebu izjaviti da još uvek nisam imao čast sresti Njegovu Svetost patrijarha Porfirija niti s njim izravno ili posredno komunicirati”, napisao je Mirotić na Instagramu.

“Nadam se da će mi se u bliskoj budućnosti ostvariti želja da ga osobno upoznam i dobijem njegov blagoslov”, dodao je 32-godišnji košarkaš koji je ovog ljeta, umjesto u Partizanu, završio u Olimpiji iz Milana.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nikola Mirotic (@nikolamirotic33)









Mirotić sočnu priču oporgava, a nedavno je ‘ulje na vatru’ nagađanja stavio Partizanov trener Željko Obradović u istupu u srpskom Nedeljniku.

Obradović je bio u kontaktu s Mirotićem, nadao se njegovom dolasku u Partizan, ali to se nije dogodilo.

“Poslije dva tjedna takvih razgovora pozvao me i rekao da ne može doći. Kada sam ga pitao zašto, rekao mi je da su u pitanju pritisci. Objasnio sam mu da smo svi mi pod pritiskom, da je dio posla i vrijeđanje i očekivanja i prijetnje, ali da nitko nije trpio neke posljedice tog pritiska i da se on s tim može nositi”, govorio je Obradović.

“Tada mi je rekao da je dobio nekoliko poziva i da je primoran odustati. Reći ću vam točno kako je Mirotić meni rekao. Nije izgovorio nijedno ime, ali mi je rekao da je dobio pozive ‘iz politike’ i ‘iz crkve'”, dodao je Partizanov trener u tom razgovoru.

“Nije otkrio nijedno ime, ali mi je rekao da su u pitanju ljudi iz politike i crkve, može to i potvrditi. Naravno da nas je poremetilo to što nije došao jer smo dva tjedna mislili da imamo gotov posao i razmišljali smo uklopiti i sljedeća pojačanja. Kada je propalo, morali smo se preorijentirati”, dodao je još Obradović.

Srpski patrijarh je, pak, u svojem istupu imao riječi da se vrte izmišljotine o Nikoli Mirotiću i njemu, a tada se osvrtao na istup Duška Vujoševića, bivšeg uspješnog trenera košarkaša Partizana, koji je također spominjao navodnu ulogu Srpske pravoslavne crkve u tome da Mirotić nije došao u Partizanov dres.

“Ne trebam savjetovati Duška Vujoševića ali, kada je on kao zreo čovjek s velikim životnim i profesionalnim iskustvom makar i djelomično prihvatio takvu znanstveno-fantastičnu priču, čiji krajnji cilj nema veze sa Zvezdom i s Partizanom, kako će takvu fantastiku, da ne kažem klevete i laži, shvatiti oni manje upućeni i s manje iskustva”, zapitao se srpski patrijarh u objavi na Facebooku.

“Jednostavno, poglavar Srpske Pravoslavne Crkve se ne bavi takvim poslovima. U mjeri koju mi je Gospod podario, bavim se problemima Crkve, spasom svih, spasom vjernog naroda, naravno, tako i vlastitim spasom, kao uostalom i svaki drugi kršćanin”, dodao je patrijarh Porfirije.