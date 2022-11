POZNATI TRENER NAPAO HRVATA: Morali ih razdvajati, a onda i teške riječi: ‘Ako to može dokazati, odmah odlazim!’

Susret Barcelone i Anadolu Efesa u košarkaškoj Euroligi, s Efesovom pobjedom s 96:86 jučer navečer u Istanbulu, ostao je obilježen s nekoliko incidenata uz parket, a jedan od njih imao je i hrvatskog sudionika, Tomislava Mijatovića, pomoćnog trenera u stručnom stožeru turskog kluba. Na jednoj strani bila je domaća momčad, a na drugoj Barcelonin trener, nekada veliki litavski igrač Šarunas Jasikevičius, koji je protivnike optužio za mutne stvari.

Pritom je Jasikevičius verbalno napao upravo Mijatovića, koji mu je bio ‘meta’ kad je Efesov stručni stožer prozvao zbog navodnog tajnog snimanja Barceloninih treninga. “Dobra vam je ta je***a kamera”, spominje se da su bile riječi Litavca na Barceloninoj klupi, u situaciji koju je približio Basket News. Nakon toga, Jasikevičiusa i Mijatovića su morali razdvajati, a u misiji smirivanja litavskog trenera na Barceloninoj klupi potom je sudjelovao i Alper Yilmaz, Efesov glavni direktor.

Nakon utakmice, Jasikevičius nije htio detaljnije komentirati što se dogodilo, govoreći tek da u pojedinosti ove svađe ne želi ulaziti javno. Htio je da sve ostane između trenera, ali s druge strane stigao je drugačiji stav. Ergin Ataman, Efesov glavni trener, nije skrivao što je to njegov kolega na klupi protivnika imao za reći, približavajući kakve su optužbe stigle.

“Rukovali smo se, a onda je prišao stručnom stožeru moje momčadi i imao optužbu da se snimalo njegove treninge. Dobri smo prijatelji, pozvat ću ga da dokaže svoje optužbe”, rekao je turski trener koji nije olako prešao preko prozivanja s druge strane.

Ataman je od Jasikevičiusa zatražio da se ispriča, a ako ne bude ni toga ni dokaza za optužbe, podignuo je stvari na višu razinu.

“Ako Šaras ovo uspije dokazati, odmah ću podnijeti ostavku i otići s klupe. Ako ne uspije dokazati, onda će se ili ispričati za svoje ponašanje prema mojim pomoćnicima ili će podnijeti ostavku zbog takvog istupa – ili će odstupiti iz udruženja euroligaških trenera”, opisao je turski stručnjak što traži.

Ergin Ataman wants Sarunas Jasikevicius to apologize after accusing Efes of filming their practice sessions 😳 pic.twitter.com/lWmgZm91ME

— BasketNews (@BasketNews_com) November 17, 2022