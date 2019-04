POVRATAK NA MITSKO MJESTO! Košarkaši Zadra sljedeću domaću utakmicu u prvenstvu igraju u Jazinama!

S obzirom na činjenicu da se 14. travnja igra utakmica rukometnih reprezentacija Hrvatske i Srbije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2020. godine, košarkaši Zadra nakratko će ostati bez svog domaćeg terena u dvorani na Višnjiku.

Naravno. trebat će Krešin dom rukometašima Hrvatske i Srbije i dan ranije, u subotu 13.3. budući da treba održavati treninge i pripremati kulisu za stroge zahtjeve Europske rukometne federacije (EHF).

Košarkaši Zadra stoga će svoju utakmicu za desetak dana u pretposljednjem, 21. kolu HT Premijer lige protiv Škrljeva odigrati u dvorani Jazine. Povratak je to na kultno mjesto koje je obilježilo povijest košarke u gradu svetog Donata.

Ne treba sumnjati u to da će svaki sportski zaljubljenik u vikendu od 12. do 14. ožujka pronaći nešto za sebe u Zadru. Bio to rukometni derbi ili košarkaška utakmica u Jazinama. Iz KK Zadar su obavijestili navijače da će pretplatnici imati osigurano mjesto na tribini Jazina, a da će ostatak gledatelja za utakmicu moći kupiti ulaznicu.