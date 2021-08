POTPISAO UGOVOR OD 207 MILIJUNA DOLARA, ALI JE I DALJE DUŽAN! Više se ne može izvlačiti

Jedan od najboljih košarkaša na planeti, slovenski as Luka Dončić, nedavno je potpisao novi ugovor vrijedan 207 milijuna dolara. Zbog njega su u Ljubljanu stigli predsavnici Dallas Mavericksa, samo kako bi dogovorili uvjete ugovora.

Dončić je potpisao ugovor na četiri godine uz mogućnost produljenja na još jednu. Prije nekoliko dana Slovenac je napravio veliku feštu na kojoj su prisustvovali njegovi prijatelji, a zabavljala ih je Severina.

Dončić je i sam rekao kako ne zna kako će trošiti novac jer o tome nije razmišljao, pa su mu suigrači dali ideju.

Luka Dončić svojim je ugovorom osigurao svoju budućnost, svojih bližnjih, a vjerojatno i unuka i praunuka, no njegovi suigrači imaju drugačije ideje.

Prvi se javio NBA veteran i ponajbolji šuter lige JJ Reddick, koji tvrdi da mu Luka duguje 1700 dolara. Reddick je kroz šalu podsjetio svojeg suigrača na dug zarađen – kartanjem. Javio se i Jalen Brunson s istim problemom, ali nešto manjom svotom – 1500 dolara.

Still owes me $1700 from cards. Please @CashApp me @luka7doncic https://t.co/7JpPRXszMr

— JJ Redick (@jj_redick) August 9, 2021