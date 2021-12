POPULARNI SPORTAŠ ZARAĐUJE GODIŠNJE 200 MILIJUNA KUNA I IDE PREMA BANKROTU! ‘Svaki mjesec kupuje auto od 2 milijuna!’

Popularni australski košarkaš i zvijezda NBA momčadi Philadelphia 76ersa, Ben Simmons, nalazi se u teškoj situaciji. Naime, ne želi nastupati za momčad iz Philadelphije, a to mu stvara velike financijske probleme.

Philadelphia se htjela riješiti Simmonsa ovog ljeta, a nakon što to nisu uspjeli, Australac je odlučio da neće nastupati za svoju momčad. Klub ga je počeo kažnjavati i to 360 tisuća dolara za svaku utakmicu koji ne odigra.

Tamošnji mediji otkrivaju nove probleme – Simmons sigurno korača prema bankrotu usprkos velikoj svoti novaca koju je zaradio.

Američki novinar Howard Eskin otkriva njegove probleme:

“Iz pouzdanog izvora, bliskom Simmonsu, imam informaciju da je bez novaca. Nema više dotoka, gubi puno novaca jer ne igra, ali je trošio i troši previše”, započinje Eskin.

Ben Simmons is rumored to be “broke” and might have to return to the 76ers due to cash flow issueshttps://t.co/0SXchjJ8tT

— 95.7 The Game (@957thegame) November 24, 2021