Pogledajte snimku tučnjave u noćnom klubu, Dario Šarić u jednom trenutku završio na podu

Kako su Ivica Zubac i Dario Šarić članovi kluba koji igraju u NBA ligi, incident u Grčkoj u kojem se spominje njihova tučnjava s alkoholiziranim Grcima imao je odjek daleko od Hrvatske i od hrvatskog susjedstva. Snimka koja prikazuje dvojicu hrvatskih reprezentativaca objavljena je na američkom TMZ-u, s opisom što se to događalo, ali i kada.

“Ivica Zubac i Dario Šarić koji igraju za klubove iz NBA lige bili su uključeni u intenzivan fizički sukob u noćnom klubu u blizini Atene u Grčkoj, u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Bilo je to samo nekoliko sati nakon što su za Hrvatsku igrali u utakmici kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre”, piše TMZ Sports.

Objavljena je i snimka iz noćnog kluba za koji TMZ Sports tvrdi da je tamošnji popularni Bolivar Beach Bar. Na snimci se ne vidi sve jasno, ali Šarić je u jednom trenutku bio odgurnut i završio je na podu. No, potom se podignuo.

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric… pic.twitter.com/Y72trC76Mn

— michael j. babcock (@mikejbabcock) July 8, 2024