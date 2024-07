Pijani Grci napali hrvatske reprezentativce? Na jednom su vidjeli i tragove ozljeda

Dan nakon što su hrvatski košarkaši u finalu kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre doživjeli poraz od domaće Grčke u Pireju, društvenim mrežama raširili su se glasovi da su hrvatski reprezentativci bili sudionici sukoba u kojem je bilo i tragova ranjavanja.

Krv se vidjela na koljenu Ivice Zupca, hrvatskog centra koji je svojim predstavama na parketu bio među najistaknutijima na turniru u Pireju. U jednoj objavi na nekadašnjem Twitteru, sada X-u, piše da su u sukobu sudjelovali i drugi hrvatski reprezentativci, poput Darija Šarića.

U slučaju u kojem se spominje Ivica Zubac, u jednoj objavi na X-u pisalo je da je do sukoba došlo s pijanim Grcima u jednom noćnom klubu u Grčkoj. Međutim, ta objava je naknadno izbrisana.

Ivica Zubac with blood on his knees after him and a few other Croatian basketball players like Saric got in a fight in a Greek night club with some locals #zubac #croatia #saric #Clippers #Nuggets #OlympiacosBC #paobc #Olympics2024 pic.twitter.com/LVxzclBiQy

— Don Kwn (@kdrisbiotis) July 8, 2024