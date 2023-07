Partizan želi dovesti hrvatskog reprezentativca: ‘On bio bio dobro rješenje’

Nakon sezone koja je nedavno došla kraju, mnogi koji su u njoj ostavili trag gledaju prema novim izazovima, a jedan od njih je i Luka Božić, hrvatski košarkaški reprezentativac, trenutno na odmoru i izvan kruga kandidata za ovoljetne nastupe nacionalne momčadi zbog problema s koljenima.

Božić se odmara, ali ujedno i gleda dalje, prema potencijalnoj novoj sredini nakon što je prošle sezone bio odličan u dresu Zadra, hrvatskog prvaka. Jedna od opcija je jako zvučna, a dolazi iz Beograda.

Za dovođenje 27-godišnjeg hrvatskog krila zainteresiran je Partizan, koji je nedavno završio sezonu osvajanjem naslova u regionalnoj ABA ligi. Pod trenerskim vodstvom velikog Željka Obradovića, Partizan je bio i četvrtfinalist Eurolige, a nakon nekoliko zvučnih odlazaka, sada gleda prema dovođenju pojačanja za novu sezonu.

Kako piše srpski MaxBet Sport, na popisu Partizanovih želja je i 27-godišnji adut Zadra, koji je protekle sezone svojim predstavama i učinkom na parketu zaslužio naslov najkorisnijeg igrača regionalne ABA lige.

Božić je u regionalnom natjecanju imao 21,7 poena, 9,6 skokova i 4,1 asistenciju po utakmici.

Once again, congratulations Luka! Your performance in the ongoing season has been simply amazing!👏👏👏 pic.twitter.com/iNAfOyfa2s

🗣️ MVP, MVP, MVP! @kkzadar star player Luka Božić received his well-deserved 🏆 for the 2022/23 NLB Regular Season MVP from #ABALiga j.t.d. Director Dubravko Kmetović.

Sada bi ga u svojim redovima rado imao Partizan, kako donosi srpski MaxBet Sport, dodajući i da bi Božić mogao pomoći momčadi koju vodi Željko Obradović.

“Kako god, Luka Božić bi bio dobro rješenje”, piše srpski portal.

5⃣8⃣6⃣ POINTS @kkzadar star player and the 2022/23 #ABALiga Regular Season MVP Luka Božić set the new 2nd best record for the most points scored in a single season. 👏









Former Zagreb player Marko Tomas still holds the all-time record with 588 pts scored in the 2004/05 season. pic.twitter.com/HZIiicuIX8

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) May 9, 2023