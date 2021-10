PARTIZAN ŽELI DOVESTI HRVATSKOG REPREZENTATIVCA (17)! Kakva ‘bomba’, evo o čemu se točno radi!

Nevjerojatna vijest zatresla je hrvatske košarkaške krugove. Jedan od najboljih trenera u povijesti europske košarke, Željko Obradović, i njegov Partizan opasno su zainteresirani za usluge 17-godišnjeg Hrvata.

Beogradski klub opasno je zagrizao za 193 centimetara visokog beka Luku Krajnovića, a navodno su održali nekoliko sastanaka oko mogućeg prelaska mladog Hrvata u Partizan.

Informacije saznaje Basketball.hr, a vijest je prenijelo i nekoliko srpskih medija.

Krajnović kao najbolji dio svoje igre vidi dribling, šut s distance i poludistance te njegova vizija na terenu, točnije, asistencije. Košarku trenira od sedme godine, a sa zagrebačkim Boscom osvojio je kadetski naslov prvaka Hrvatske. Također je nastupao i za juniore gdje je uzeo treće mjesto.

I really like Luka Krajnovic’s (’04, 6’4″, #15 in @idprospects ranking) game. He is a spot-up and CnS shooter, who attacks close-outs with great footwork. He has to add lot of mass on the upper body, especially on shoulders and biceps. If he’ll be able to do so, EL doors are open pic.twitter.com/YwbaioxcHh

— Pietro Cristofori (@PCristofori03) February 10, 2021