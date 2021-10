PARTIZAN SLAVIO USRED ZAGREBA! Fantastičan početak sezone prekinuo srpski velikan

Nakon fantastičnog ulaska u sezonu regionalne ABA lige i tri uzastopne pobjede, Cibona je uvjerljivo stradala od Partizana u KC-u Dražen Petrović.

Pred nešto više od dvije tisuće gledatelja Cibona je poražena 79:61 u četvrtom kolu ABA lige. Partizan je fantastično ušao u utakmicu i nakon prve četvrtine vodio 22:11.

Cibona je do poluvremena smanjila na četiri razlike te su odigrali sjajno i treću četvrtinu, ali je Partizan ipak bio prejak i u posljednjoj dionici uvjerljivo slavio.

Partizan je do velike pobjede vodio sjajni centar, Amerikanac Zach LeDay koji je ubacio 24 poena, uhvatio pet skokova i podijelio šest asistencija. Cibose je predvodio Roko Prkačin s 14 poena i deset skokova, dok su Lovro Gnjidić i Nate Reuvers zabili po devet koševa.

.@kk_cibona fans gave a big applause to both their team and to @PartizanBC squad after the derby match of Round 4.

RESPECT! 👏👏👏#ABALiga pic.twitter.com/Lo2k3PcFiN

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) October 15, 2021