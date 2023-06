Partizan prvak ABA lige: U paklenoj atmosferi pobijedili Zvezdu

Finalnom serijom i petom utakmicom finala ABA lige između dva beogradska kluba Partizana i Crvene zvezde, u četvrtak smo dobili novog pobjednika, često osporavane, regionalne lige.

Kao i na svakoj utakmica između ova dva kluba bilo je vatreno prije utakmice, a poslije i na samim tribinama, no igrači Partizana od početka su pokazali kako žele naslov.

Prvo poluvrijeme otišlo je na stranu ‘crno-belih’ 54:34 i mnogi su tu već vidjeli Partizan kako lagano dolazi do naslova ABA lige.

Kasno buđenje Zvezde

No Zvezda se nije predavala i u trećoj četvrtini dobrano je smanjila zaostatak za Partizanom pa se u zadnju četvrtinu ušlo s prednošću ‘crno-belih’ 75:68.

Četvrta četvrtina bila je neizvjesna, ali se Partizan ipak probudio pet minuta prije kraja i radi mini seriju kojom se odvaja na 12 koševa razlike.

To je ipak bilo previše za Zvezdu i Partizan je odnio pobjedu u petoj utakmici i naslov prvaka ABA lige s krajnjih 96:85.

Partizan BC won the ABA League trophy (96-85 in Game 5 vs Crvena Zvezda) after an AMAZING performance from Kevin Punter (32 points with 11/17 FGs).









This was the 7th ABA League title for #KKPartizan and the first they got since 2012-2013 season. pic.twitter.com/MU92kUF6Y4

— George Zakkas (@ZakkasGeorge) June 22, 2023