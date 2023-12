Partizan je bio na korak do angažmana čudesnog Hrvata, sada im je itekako žao

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Pobjeda Zadra protiv Partizana na Badnjak glavna je sportska vijest za vrijeme blagdana. Bila je to potpuna dominacija Zadra koji je po vrijednosti jeftiniji od najjeftinijeg igrača Partizana.

Ali ne igra novac nego igrač, a jedan se posebno istaknuo. Luka Božić poprilično dominantno grabi prema drugoj tituli najboljeg igrača ABA lige nakon što je istu osvojio prošle godine.

S 26 koševa te 9 skokova i 9 asistencija rastužio je klub koji ga je na ljeto htio dovesti. Sve je navodno bilo dogovoreno, ali u zadnji tren je potvrđeno da Božić ostaje na Višnjiku.

Velika želja

“Istina je da je bilo kontakta s Partizanom. Razgovarao sam s trenerom Željkom Obradovićem koji me nazvao. Bili smo nekako i blizu dogovora, ne bih iznosio detalje. Bio sam blizu, nije se dogodilo i to je to. Bog najbolje zna zašto se nije dogodilo” rekao je za Antenu Zadar.

Obradović je njega želio angažirati prije svega za utakmice u ABA ligi dok bi u Euroligi Božić bio u drugom planu. Nije se to svidjelo Božiću koji je htio i veću plaću, ali klub nije htio previše plaćati igrača koji nikad nije igrao europsku košarku.

Kažu da je neprilagodljiv i da je teško s njim raditi te da ga zbog toga mnigi treneri ne žele u svojoj momčadi. Za sada ga je jedino Jusup uspio smiriti i kod njega dokazuje koliko je zapravo dobar.