PANIKA U AMERICI NAKON UTAKMICE: Policija ranila troje ljudi, totalni kaos na ulicama

Poslije šeste utakmice polufinala Istočne konferencije između Milwaukee Bucksa i Boston Celticsa, koju su Kelti dobili 108:95 i tako izborili sedmu utakmicu doigravanja, izbili su neredi na ulicama Milwaukeeja.

Snimke iz Amerike pokazuju tuče na ulicama tog grada, pa je morala intervenirati policija, a neredu su zabilježeni i u okolni kafićima, te u samoj dvorani.

Na kraju policija je morala ispucati nekoliko hitaca upozorenja u zrak kako bi obuzdala masu, ali to je završilo tragično.

Ranili ljude

Hitci su na kraju ozlijedili tridesetogodišnjeg muškarca i šesnaestogodišnju djevojčicu, dok je treća osoba koja je pogođena prevezena u obližnju bolnicu.

Na sreću ozlijede nisu bile ozbiljnije prirode, ali scene iz Milwaukeeja nisu nimalo prijatne.

BREAKING: 1 adult male shot near MLK & Highland as ⁦@Bucks⁩ game ends. This is what we saw as fans ran from the area. ⁦@WISN12News⁩ pic.twitter.com/JE6Ax1OPsn

— Joyce Garbaciak WISN (@JoyceGarbaciak) May 14, 2022