OVO MU JE MOŽDA ZADNJE NATJECANJE: Hrvati najavili Eurobasket, ‘krećemo u rat’

Autor: Dnevno GIŠ

Danas je počeo Eurobasket, a Hrvatska će svoju prvu utakmicu skupine C igrati sutra protiv Grčke u Milanu, a svoje komentare na smotru najboljih Starog kontinenta dali su naši ponajbolji košarkaši, Mario Hezonja i Bojan Bogdanović.

“Imali smo odlične pripreme, dizali se iz utakmice u utakmicu, zadovoljni smo i jedva čekamo Grčku”, izjavio je Hezonja i nadodao:

“Mislim da smo tada najopasniji, nije bitno kako nas tko gleda, te gluposti po internetu, svatko pametan ne bi trebao to ni pratiti. Nakon Finske smo imali jako dobar mjesec priprema, odlične utakmice, dizali smo se iz utakmice u utakmicu što se tiče forme. Mislim da smo najbolje izgledali protiv Slovenaca iako smo izgubili tu utakmicu. Sve u svemu, svi smo zadovoljni i jedva čekamo Grčku”, rekao je Mario.





Igramo za Hrvatsku

“Mislim da smo se Bojan i ja podredili momčadi. Ovo je EuroBasket, nema tu statistike, kad igraš za reprezentaciju igraš za obitelj, za cijelu domovinu, nema tu koševa, skokova, samo da Hrvatska pobijedi i da počnemo graditi kemiju u ekipi, da se svi odazivaju, da imamo rezultate iza nas, to je najbitnije. Podredili smo se momčadi, radimo raznovrsno, imamo dosta opcija, napadačkih, u obrani svi za jednoga jedan za sve. Mislim da smo se dobro spremili u ovih mjesec dana, sutra krećemo u “rat”, našpanan je Hezonja dok druga zvijezda Bojan Bogdanović ovako zbori:

“Vežu me dječački snovi kada mi je bio glavni cilj igrati za Hrvatsku i osvojiti medalju. I dalje se time vodim i ne odustajem. Nije lako svako ljeto odvojiti vrijeme za reprezentaciju, posebice što nisam u cvijetu mladosti, sada su mi 33, no to stvarno volim. Pogotovo što već pet godina nisam igrao s Hrvatskom neko veliko natjecanje. Ovo ljeto opet se osjećam kao kada sam tek počeo igrati za reprezentaciju”, rekao je Bogdanović pa najavio kako u je ovo vjerojatno zadnje natjecanje za Hrvatsku:









“Nećemo igrati Svjetsko prvenstvo sljedeće godine, kako sada stoje stvari možda ćemo iduće veliko natjecanje imati tek za tri godine, a tada ću biti u nekim ozbiljnijim godinama. Kako trenutačno razmišljam, to je tako, ovo će biti moje posljednje prvenstvo, posljednje utakmice za Hrvatsku”, rastužio je sve Bogdanović.