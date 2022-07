‘OVO JE IZGLEDAN KRAJ KLUBA’ Novi težak udarac za Cibonu, spas je sve dalje

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Borba za spas Cibone je prošlog tjedna doživjela udarac prekidom akcije prikupljanja uplata za stabilizaciju kluba, a sada se priča o novom teškom udarcu, koji bi mogao biti najava da spašavanja dugovima opterećenog klupskog velikana neće biti.

O tome se s upozoravajućim riječima javio Aco Petrović, koji je na Twitteru objavio upozoravajuće riječi povezane s Rokom Prkačinom, hrvatskim reprezentativcem i glavnim adutom koji još uvijek nije otišao iz kluba. Prkačin je bio strpljiv, no kako se čini, to strpljenje dolazi kraju.

‘Izgledan kraj kluba’

Petrović je na Twitteru objavio riječi da je mogući Prkačinov odlazak izgledan kraj kluba, dodajući da je igračev otac Nikša, svojedobno veliki Cibonin adut na parketu, čekao do kraja, sa željom za ostanak, no to je sada pod velikim upitnikom. ‘Ako odlazi…’, zaključio je Aco Petrović u svojoj poruci, sugerirajući da bi to trebalo značiti da spasa više nema.

Eventualni odlazak Roka Prkačina iz kluba iščitavam na način da je ovo izgledan kraj kluba. Naime, Rokov otac Nikša, čekao je očigledno do kraja jer je imao želju da mali nastavi igrati za klub. Ako odlazi… — Aleksandar Petrović (@petrov_aco) July 14, 2022

Rasipanje momčadi

Odlazak igrača iz Cibonine momčadi koja je slavila naslov prvaka u protekloj sezoni započeo je ranije, bez prilike da klub zaradi na svojim najjačim adutima zbog dugova koji su postojali i prema prvotimcima, sa slobodnim rukama da svoj košarkaški put nastave negdje drugdje.