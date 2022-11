OVI SUPARNICI HRVATSKE SU JUGOSLAVIJA U MALOM: Glavna zvijezda je Srbin, a tu su još Bošnjaci i Hrvati

Autor: Dnevno GIŠ

Pad Hrvatske košarkaške reprezentacije doveo nas je u situaciju da po prvi put u povijesti moramo pretkvalifikacije za Eurobasket i to sutra protiv Austrije u Grazu.

Austrija nam je košarkaški potpuno nepoznat protivnik pa izbornik Hrvatske Aco Petrović traži informacije na sve strane, pitao Naglića, dok je Večernji list nazvao diplomiranog kineziologa Gorana Patekara, negdašnjeg košarkaša Maksimira i trenera u Zagrebačkom košarkaškom savezu koji je još od 2000. u Austriji.

Na početku razgovora Patekar je otkrio kako se od košarke u Austriji može živjeti samo u Beču, a on zbog toga radi još i u školi. U Austriju je došao kaže slučajno preko Bože Miličevića, a tamo je i doveo njihova najboljeg igrača Bogića Vujoševića.





“Jedan moj dobar prijatelj rekao mi je da ima igrača za mene. I tako je, autobusom do Graza, u Austriju stigao Vujošević. On je u mlađim uzrastima igrao za Srbiju, a nakon nekog vremena provedenog u Oberwartu kazao mi je da bi rado ostao jer bi si tu htio izgraditi život”, otkrio je Patekar.

Juga u malom

Ipak Vujoševiću nije išlo od početka kako prvi trener nije vjerovao u njega, no Patekar je sugerirao da uvede Vujoševića i on je preokrenuo susret.

“Nakon te partije, a to su planirali, više ga nisu mogli otpustiti, a na koncu je Vujošević s Bečom tri godine za redom bio prvak države”.

Osim Vujoševića, još trojica igrača dolaze s područja bivše nam Jugoslavije. Renato Poljak, Jozo Radoš i Omer Suljanović:

“Njegov otac je iz Tuzle i bivši je reprezentativac koji danas ima svoju košarkašku akademiju u Beču, jednu od sedam koliko ih ima u Austriji, a, koliko znam, Hrvatska nema nijednu. A Poljak i Radoš tipična su hrvatska prezimena”, rekao je Patekar pa nastavio:









“Radoš je uz Vujoševića najiskusniji u toj austrijskoj vrsti i najveća je zvijezda. Njegovi roditelji su Hercegovci, no on je rođen u Austriji. Poljakovi su pak iz Bednje, on se rodio u Beču i rođak je hrvatskog nogometnog reprezentativca Andreja Kramarića”, nastavio je hrvatski trener i rekao kakvu Austriju može Hrvatska očekivati u Grazu:

“Mladu i energičnu momčad koja jest kvalitetom slabija od Hrvatske, ali neće je se uplašiti. Uostalom, prije nekoliko godina imali su šut za pobjedu protiv Srbije. Doduše, tada su pomogli Srbiji s izborom grada domaćina jer u Beču je jako puno Srba, a ovaj put učinili su isto i s Hrvatskom, jer očekujem da će u Grazu biti više hrvatskih nego austrijskih navijača. Ključ za Hrvatsku bit će obrana na Vujoševiću, koji sjajno igra dva na dva. U ovoj utakmici pojaviti bi se mogao i Željko Jukić, otac i trener trofejne austrijske plivačice Mirne Jukić, koji je izvorno košarkaški trener”.