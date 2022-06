OVAJ KAOS ZASJENIO I ‘RATOBORNE’ SRBE: Izbio veliki skandal, ‘naši su ništa za ovo’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nedavni neredi na tribinama tijekom finala regionalne ABA lige u kojem su se susreli košarkaši Crvene zvezde i Partizana odjeknuli su daleko, ali ovaj vikend donio je i druge majstore za takve stvari. Prizori koji pokazuju kako to izgleda kada se zapale stvari dolaze s uvijek ‘vrućeg’ derbija Olympiakosa i Panathinaikosa u Grčkoj, u borbi za naslov u tamošnjem košarkaškom prvenstvu u kojem je počela finalna serija velikih rivala.

Početak serije dogodio se u Pireju, Olympiakos je slavio sa 74:61, no više od rezultata, odjeknulo je navijačko divljanje sa sukobima prije početka utakmice, zbog čega je 15-ak minuta kasnilo početno podbacivanje kojim je otvorena finalna serija. U tom kaosu, policija je morala posegnuti i za suzavcem kako bi se situacija nekako smirila.

Bilo je stvarno napeto, no na koncu, ipak se igralo i utakmica je bila privedena kraju.





Suzavac se osjetio i na parketu

Još svježe od nereda u dvobojima beogradskih rivala na završetku ABA lige, u Srbiji dobro znaju kako to može izgledati kada postane žestoko, no u Beogradu ipak nije bilo rastjerivanja suzavcem. U situaciji s velikim grčkim rivalima, uspjelo se igrati iako se dio suzavca probio i do dvorane i parketa, kako je istaknuo srpski Mondo.

Opisujući što se zbivalo, Kurir, pak, donosi poveznicu s neredima dok su igrali Crvena zvezda i Partizan. ‘Policija tjerala huligane, vječiti derbi je ništa za ovo’, donio je srpski portal u naslovu teksta koji završava s – ‘izgleda da ima i gorih od navijača Crvene zvezde i Partizana.’

Nema ni mira ni prijateljstva

Svaki put kada se ovakve situacije događaju, a to je u slučaju velikog grčkog derbija često, u prvi plan nekako izbija i da Olympiakos domaće utakmice igra u Dvorani mira i prijateljstva u Pireju – iako u utakmicama protiv Panathinaikosa nikad nema ni mira ni prijateljstva, već vladaju scene koje više asociraju na ratno stanje.