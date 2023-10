Ovaj Hrvat ispisao je povijest sporta: Život mu je obilježila tragedija zbog koje se zauvijek povukao

Puno je Hrvata ispisalo povijest sporta. Iako smo zemlja koja nema baš veliku populaciju Hrvata ima svugdje po svijetu zbog raznih selidbi u doba krize.

Upravo je zbog krize heroj ove priče iselio se iz Hrvatske. a riječ je o Nicholasu J. “Nat” Hickeyu. Ime mu je sve samo ne hrvatsko, ali za to postoji i logično objašnjenje.

Nat je rođen u Korčuli, 30.1.1902. godine kao Nicola Zarnečić, u tadašnjoj Kraljevini Dalmaciji u sklopu Austro-ugarske monarhije. Još kao dijete napušta Korčulu zbog velike promjene tadašnjih vlasti koji su iz Italije uzimali jeftinije proizvode umjesto kvalitetnih iz Dalmacije. Nat je tako s obitelji kao i veliki dio tadašnje populacije na otocima krenuo preko bare.

Dolaskom u SAD, obitelj Zarnečić mijenja imena i prezimena radi lakše asimilacije, a Nat Hickey završava srednju školu Hoboken. Već tada je bio zaluđen loptanjem pod obručima što će i obilježiti njegov život.

Već je u ’20-tim i ’30-tim godinama prošlog stoljeća Hickey košarku igrao profesionalno, među ostalim za Hoboken St. Joseph’s, Eddie Holly’s Majors, New York Crescents, Cleveland Rosenblums, Chicago Bruins, Boston Trojans, Original Celtics u American Basketball League te Pittsburgh Pirates, Indianapolis Kautskys i Tri-Cities Blackhawkse (današnje Atlanta Hawkse) u National Basketball League.

Nakon 23 sezone kao igrač postaje trener Steamrollersa. Međutim, kao trener ga nije išlo pa je u nadi da probudi ekipu sebe registrirao kao igrača i zaigrao za momčad. Hickey ponosno drži rekord najstarijeg igrača koji je ikad zaigrao u ligi. 27. i 28. siječnja 1948. godine u dobi od 45 godina i 362/363 dana.

Uveo je sam sebe na teren ubacio dva poena i dan danas ga još nitko nije srušio. Od košarke se udaljio nakon velike tragedije. Kao trener je vodio momčad Johnstown Clippersa. Vozio je nekoliko igrača nakon treninga te je na autoputu zbog zaleđene ceste izgubio kontrolu nad automobilom, a u sudaru s vozilom iz suprotnog smjera, smrtno je nastradao George “Chuck” Karmarkovich, 24-godišnjak i najveća zvijezda tima.

