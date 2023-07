Otac poznatog košarkaša progovorio o sinu: ‘Pet godina ne priča sa mnom, nije me pozvao na vjenčanje

Ljetni odmor između dvije sezone je ove godine donio poseban dan Jusufu Nurkiću, ponajvećoj sportskoj zvijezdi Bosne i Hercegovine. Nurkić je u Dubrovniku uplovio u bračne vode sa svojom ljubavi Eminom Durić, koja je na hrvatskom jugu zablistala u vjenčanici na poseban dan za sretne mladence.

Dino Rađa došao je sa suprugom Viktorijom, a na poseban dan za mladence je u Dubrovniku bio i Dubravko Šimenc, dugogodišnji hrvatski vaterpolski as, ali na svadbi nije bilo oca mladoženje.

Hariz Nurkić je sada progovorio o nesuglasicama sa sinom s kojim ne razgovara posljednjih pet godina: “Eto dokle je to došlo. Othraniš dijete, digneš ga na noge, pošalješ u svijet, a onda počinju utjecati drugi faktori, tako da, vjerojatno, nisam bio rado viđen gost na tom vjenčanju. Možda zbog svega toga kako su me predstavljali, kao monstruma koji je, kao, pretukao 14, 15, 20 ljudi, pa se, vjerojatno, i moj sin sramio svega toga.”





Problemi

“Boli me to što Jusuf ne spominje koliko mu je u odrastanju pomogao nastavnik Muhamed Umihanić zvani Muho, kojem se nikada nije javljao, a s kojim je napravio prve sportske korake. Za njegov uspjeh bio je zaslužan trener Ozren Selesković, potom ravnatelj Osnovne škole Bašigović, koji su mu pomogli da ‘prohoda’ u sportskom smislu, pa profesor Kamberović u srednjoj školi. Znate, kada se konj osedla, svako može da ga jaše. Najviše je, opet kažem, utjecao Enes, s obzirom na to da se vodio samo novcima.”

Zatim je dodao da mu sin nije pomagao ni kad je bio bolestan: “Prije pet godina sam imao emboliju pluća i Jusuf mi tada čak nije došao u bolnicu. Nije me nikad pitao imam li ja čime kupiti lijekove koje moram piti zbog te embolije.”

“To je moje dijete, ja njega ne mogu mrziti. On mora znati tko je bio žrtva. Ja sam izdržao rat, strašne stvari, a da ne mogu sve ostalo. Imam mnogo čvršći karakter nego što pojedini misle. Žao mi je zbog druge strane, prijatelja koji to malo trpe. Ipak je to svadba visokog ranga u ‘bijelim košuljama’, a kada se radi o takvoj svadbi s ‘bijelim rukavicama’, nije to baš sjajno, znam iz iskustva. Nije sve med i mlijeko. A njemu hvala na pozivnici za vjenčanje” zaključio je za Avaz.