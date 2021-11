‘OMRAŽENI’ HRVAT OBOŽAVA PARTIZAN BAŠ KAO I ‘BOSANSKA ZVIJER’: ‘Puno ljudi bi mi zamjerilo odlazak u Beograd!’

Autor: F.F

Najbolji igrač Bosne i Hercegovine te NBA košarkaš, Jusuf Nurkić, prije nekoliko dana napao je prvog čovjeka Crvene zvezde te poručio kako u Beogradu, za njega, postoji samo jedan klub, a to je – Partizan.

A s njim se slaže i hrvatski reprezentativac Mario Hezonja. Hezonja u Hrvatskoj nije omiljen zbog svojih izjava ‘kako mu se ne da igrati za Hrvatsku’ i toplo-hladno odnosa s izbornicima i reprezentacijom. Nekoliko godina izbivao je iz reprezentacije, a nedavno se vratio zaigrati za Lijepu našu.

Hezonja je kao 17-godišnjak pričao o svojoj ljubavi prema Partizanu, a bilo je to još u vrijeme dok je nastupao za KK Zagreb.

‘Zamjerili bi mi’

“Mnogi bi mi zamjerili kada bi se preselio u Beograd, ali to me ne zanima. Svi misle da sve znaju, a zapravo ništa ne znaju. Svi smo mi ljudi od krvi i mesa. Ne znam ni jednog Srbina da je divljak, svi su odlični ljudi”, pričao je Mario 2012. godine.

Još kao mladić nije imao ‘dlake na jeziku’, a čak je rekao da bi radije igrao u Partizanu nego u Barceloni, u kojoj je kasnije završio:

“Čitao sam da me Dule Vujošević (tadašnji trener Partizana) želi, ali i Barcelona te klubovi iz Grčke i Turske. Od svih, Partizan mi je najdraži, draži mi je čak u od Cibone. Takve navijače kao oni nema nitko. Pred njima moraš davati sve od sebe, 300 posto u svakoj utakmici. Uz sve to, poznato je kako se u tom klubu radi s igračima, mislim da bi to bio sjajan potez za mene”, zaključio je tada 17-godišnji Hezonja.

Nakon Barcelone, Mario je preselio u NBA ligu gdje je nastupao za Magic, Knickse i Trail Blazerse, ali nikada nije ispunio svoj potencijal. Prošle sezone se vratio u Europu i zaigrao za Panathinaikos, a od ove sezone nosi dres ruskog UNICS-a.