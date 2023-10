Oglasila se Crvena zvezda nakon napada na Delije u Italiji

Košarkaška momčad Crvene zvezde gostovala je Bologni na utakmici Eurolige, gdje se prije susreta dogodio incident između navijača Zvezde i Rome, koji je završio s nekoliko pretučenih Delija.

Kako smo već pisali, Zvezda je izgubila od Virtusa 85:79, a nakon utakmice napadnuta je nekolicina navijača gostiju, a odmah se počelo pisati o večem sukobu navijača, kojeg po Beograđanima nije bilo.

Crvena zvezda je nakon što se pročlo da su neki njihovi navijači bili napadnuti u Bologni izdala priopćenje, u kojem jako ublažava događaje iz Italije.

Pišu se neistine

“KK Crvena Zvezda primoran je oglasiti se, kako bi se definitivno prekinule sve spekulacije, slobodna tumačenja (pa i neistine) koje su od petka navečer iznijete povodom napada na srpske studente u Bologni u petak pre utakmice Eurolige Virtus – Crvena zvezda.

20.10.2023, Roma🇮🇹 attack Delije🇷🇸 in Bologna, hard beaten and in the hospital. Delije have the ban for the match (Basketball match), not the main group come, but some group with tshirt come and get betten (maybe the delije from Europe, Germany and that countries)… pic.twitter.com/SY8h60ADfQ

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 21, 2023