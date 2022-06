ODLUKA O PRVAKU PADA U MAJSTORICI: Zadar u šokantnoj utakmici dobio Cibonu

Velika borba ove godine vodi se i u košarkaškom prvenstvu hrvatske, u kojoj se za naslov prvaka bore Cibona i Zadar, a novog prvaka dobit ćemo nakon takozvane majstorice.

Iako je u četvrtu utakmicu Cibona ušla s prednošću od jedne utakmice, igrači Zadra uspjeli su izjednačiti seriju, tako da će se o prvaku odlučivati u Zagrebu ovaj petak od 20 sati.

Večerašnji sraz otišao je na stranu Zadra za samo dva poena 61:59, a kakav je krajnji rezultat takva je i bila cijela utakmica, u egalu i izuzetno borbena s malo koševa.

Iščupana pobjeda

Zadar i Cibona cijelu utakmicu smjenjivali su se u vodstvu, da bi sredinom zadnje četvrtine Zadar odvojio na plus pet, no Cibona je uspjela primaknuti se Zadru na samo poen zaostatka, da bi Thompson odveo Zadar na krajnjih 61:59 pogodivši jedno slobodno bacanje.

Cibona je imala zadnji napad, no Gegić je promašio polaganje i propustio je utakmicu odvesti u produžetke.

Kod domaćina najbolji je bio Trevor Thompson s 15 poena i 19 skokova, dok je kod Cibone najbolji bio Toni Nakić s 11 poena i sedam skokova.

