ODJEKNULA IZJAVA HRVATSKE LEGENDE, PA STIGAO ODGOVOR IZ SRBIJE: Ne znam odakle mu to

Bivši hrvatski košarkaški reprezentativac Franjo Arapović nedavno je za Večernji list otkrio kako na Europskom prvenstvu u Zagrebu 1989. nije igrao za SFRJ jer je jedan upitnik odbio ispuniti na ćirilici.

‘Kad smo se vraćali s priprema iz Bora, u noći smo prispjeli u jedan beogradski hotel, u kojem smo na recepciji dobili upitnik na ćirilici koji smo trebali ispuniti, a ja sam tražio da mi ga daju na latinici ili na engleskom. Stojko me povukao za ruku da šutim, no iz inata nisam poslušao ni njega ni Dražena. Recepcionar me pitao za ime oca, ja sam mu rekao Jovo, a zove se Pavo. Zatim me pitao ime majke, rekao sam mu Jovanka, a mama mi je zapravo Ana. Nakon pet minuta bio je sastanak u mojoj sobi i Ivković me poslao kući u Zagreb. Nazvao sam tada prijatelja nogometaša Čavu Dimitrijevića koji me odvezao u zračnu luku i tako sam završio reprezentativnu karijeru u bivšoj SFRJ’, otkrio je Arapović.

Hrvatskom košarkašu sada ga je stigao odgovor iz Srbije, od bivši suigrača Žarka Paspalja.

‘Tko se sjeća što je bilo prije više od 30 godina. Ma kakva politika u to vrijeme. Ne znam uopće odakle njemu sada tako nešto. Nisam ni znao da je još tada bio politički aktivan. Možda je on bio ispred tog vremena, možda je imao viziju i znao što će se dogoditi. Stvarno ne znam čemu sada sve to, niti me previše vremena’, rekao je Paspalj za Informer.