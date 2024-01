Od ‘brda odvaljeni’ Hrvat gurao je Jugoplastiku, a što je radio suigračima još se prepričava

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bio je jedan od naših najboljih i najprepoznatljivijih košarkaša. Legenda je splitske Jugoplastike, današnjeg Splita, bio je sjajan krilni centar sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. A u dvojoj prebogatoj riznici ima, zamislite, i zlatnu medalju s Olimpijskih igara 1980. u Moskvi, ali i zlato sa svjetske smotre dvije godine ranije u filipinskoj Manili.

U to vrijeme ući u jugoslavensku reprezentaciju bilo je pravo čudo. U izboru pedesetak sjajnih košarkaša izboriti mjesto među najboljih 12 bio je nezamisliv pothvat. To je značilo da vrijediš i u svjetskim relacijama.

Duje Krstulović rođen je 5. veljače 1953. godine u Splitu. Košarku je počeo trenirati 1969. godine, a izrastao je 203 centimetra. Iako je na centarskim pozicijama u tadašnjoj jugoslavenskoj ligi i europskoj konkurenciji bilo viših igrača, Duje je imao silan odraz i često je bio uspješniji od kud i kamo viših košarkaša. Bio je snažan, kao od brda odvaljen, jedan je od najzaslužnijih za procvat Jugoplastike koja je bila hit sedamdesetih godina.

Istinski velikan

S klubom osvojio prvenstvo 1971. i 1977. godine, a kup 1972., 1974. i 1977. Nastupio je u momčadi Jugoplastike koja je 1976. i 1977. osvojila Kup Radivoja Koraća. Za reprezentaciju Jugoslavije imao je 83 nastupa i dva zlatna, najvrijednija odličja što jedan igrač može steći.

Dugo je splitskom klubu, Jugoplastici trebalo da osvoji naslov prvaka. Čak su klub posprdno zvali i – Drugoplastika – zbog toga što mu je uvijek zamalo izmicalo prvom mjesto. Zajedno s Hajdukom Jugoplastika je osvojio prvenstvo Jugoslavije 1971. godine. Samo godinu kasnije Jugoplastika je stigla do finala Kupa prvaka u Tel Avivu.

No, suci i neiskustvo koštali su već tada Jugoplastiku naslova europskog prvaka, no sve je naplaćeno krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina s tri uzastopna naslova prvaka, s tri senzacije nad senzacijama. Dakle, krajem rujna 1972. godine pred deset tisuća ljudi u Palači sportova u Tel Avivu Jugoplastika je izgubila utakmicu u zadnjim sekundama zbog pristranosti sudaca. Prethodno je u polufinalu Jugoplastika u dvije utakmice svladala i madridski Real…









Smišljao nadimke igračima

Tijekom cijele finalne utakmice Jugoplastika je bila bolji suparnik, držala se sve do kraja utakmice unatoč silnih sudačkih grešaka na svoju štetu. Imala prigodu za pobjedu, opet su suci prešutjeli odluku u korist splitskih “žutih” i prigoda da se domogne splitski klub europskog trona otišla je u nepovrat. Bilo je to jedno od finala u Kupu prvaka, danas se to natjecanje zove Euroliga. Naposljetku je talijanski prvak Ignis iz Varesea slavio s tijesnih 70-69, nakon što Damir Šolman pod pritiskom promašuje polaganje u posljednjim sekundama.









Momčad Ignisa predvodili su Dino Meneghin (21 koš, 8 skokova) i leteći Meksikanac Manolo Raga (20), dok su u Jugoplastici najefikasniji bili Skansi (24 koša, 11 skokova) i tragičar Šolman (20). Splićane ovaj poraz nije pokolebao u namjeri zasjedanja na krov Evrope, što se i dogodilo punih 17 godina kasnije.

Da sve bude gore po Jugoplastiku i Duju Krstulovića u zadnjim sekundama je izgubila protiv Crvene zvezde i domaće prvenstvo, no ipak je uspjela osvojiti te 1972. godine Kup. Krstulović je bio znan po sjajnoj suradnji s centrom Željkom Jerkovom, s kojim je bio zajedno i u reprezentaciji. Bio je Duje i veoma duhovit, i danas se po Splitu priča kako je stvarao atmosferu i nasmijavao suigrače. Štoviše, davao im je nadimke koji su ostali do dan-danas.

Nadimke je smišljao u šalama sa svojim suigračem Zoranom Grašom (otac od poznatog pjevača Petra), neki su antologijski. Tako je svaki igrač Jugoplastike imao svoj nadimak: Mlađan Tudor bio je Pasić, Rato Tvrdić – Bubla, Damir Šolman – Niklovani, Zdenko Prug – Car, Željko Jerkov – Špina, Zoran Grašo – Vješalica, Mihajlo Manović – Cvrca, Predrag Kruščić – Teorija, a sam Duje Krstulović bio je – Klanfa.