NOVOPEČENI HR REPREZENTATIVAC DOMINIRA U BEOGRADU! Fantastična utakmica talenta u novom slavlju srpskog kluba!

Fantastičnu utakmicu odigrao je novopečeni hrvatski reprezentativac, Matej Rudan, u pobjedi svoje Mege nad Cedevitom Olimpija u sklopu regionalne ABA lige.

Mladi 20-godišnji Rudan slovi za jednog od najvećih hrvatskih košarkaških talenata, a upravo ga je izbornik Veljko Mršić uvrstio na popis za kvalifikacije za SP.

U slavlju njegove Mege iz Beograda nad Cedevitom Olimpija, Rudan je upisao 23 poena i osam skokova.

Mega je slavila 104:75, a osim hrvatskog talenta, briljirao je i srpski – sjajan je bio Nemanja Jović koji je postigao 16 poena, uhvatio devet skokova te podijelio šest asistencija.

2001 born Matej Rudan led @KKMegaBasket to a W vs Cedevita Olimpija. 6’10 tall big had 23 pts and 8 rebs in 23 mins. Showed ability to create on the low post and score with either hand at the rim but also to stretch the floor and shoot behind the 3P line. pic.twitter.com/ARyTGwhhw3

— Balkan Prospects (@BalkanProspects) November 21, 2021