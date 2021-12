NOVI HOROR NA PARKETU! Suigrač preminulog Jelovca, hitno prebačen u bolnicu

Strašne stvari zadesile su jedan od najpopularnijih košarkaških klubova iz Grčke, Atenski AEK, koji su u samo dva tjedna proživjeli dvije velike drame, sa svojim igračima.

Prvo je nesretni srpski košarkaš Stevan Jelovac preminuo uslijed moždanog udara, da bi njegov suigrač Braian Angola pretrpio je snažan udarac na terenu, poslije kojeg je hitno prebačen u bolnicu.

Kako je prenio talijanski novinar Luca D’Alesandro, Angola, dobio nezgodan udarac tijekom utakmice protiv Iraklisa, u završnici prvog poluvremena, a problem je bio puno veći nego što se mislilo.

Unutrašnje krvarenje

Nesretni Angolo je od jačine udarca doživio unutrašnje krvarenje, te je hitno prebačen u obližnju bolnicu gdje mu je pružena pomoć. Prema prvim prognozama, igrač AEK-a trebao bi se oporavi bez većih posljedica.

Dvadesetsedmogodišnji Angolo u karijeri je kratko igrao i za Partizan iz Beograda 2020. godine, a u karijeri sem za svoja Sveučilišta, ovaj Kolumbijac igrao je za Lakeland Magic, pa belgijski Oostende, pa izraelski Ironi Nes Ziona, te sada za grčki AEK.

Braian Angola was taken to hospital, suffering from internal bleeding. He's conscious and will recover soon. Stay strong @Bangola11

— Luca D'Alessandro (@LucaDa18) December 11, 2021