Nova tragedija u Ukrajini: Poginuo poznati reprezentativac i trener (44)

Nažalost stradanja u Ukrajini ne prestaju pa je tako tijekom protekle noći Rusija izvela niz napada na gradove diljem Ukrajine, koja je živote stajala 18 žitelja te zemlje, a još su ozlijeđene 132 osobe.

Prilikom raketiranja Lavova život je izgubio i poznati ukrajinski košarkaški reprezentativac Victor Kobzisty, u 44. godini, a vijest je potvrdio šef sportskog odijela Gradskog vijeća Lavova Anton Nikulin.

Kobzisty je bio dugogodišnji ukrajinski reprezentativac Ukrajine, a s reprezentacijom igrao je na Europskom prvenstvu 2001. i 2005. godine.

❗️ Victor Kobzisty, a well-known basketball player in the past, died during the shelling of Russian missiles in Lviv

The champion of Ukraine, both as a player and as a coach, played for the Ukrainian national team at two European championships.😔 pic.twitter.com/AM0832wOPL

