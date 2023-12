Nova šefica Luke Dončića od muža je naslijedila kockarsko carstvo, a obožava Trumpa

NBA momčad Dallas Mavericksa mijenja vlasnika. Dosadašnji većinski vlasnik Mark Cuban odlučio se na prodaju obitelji Adelson, na čelu sa 78-godišnjom milijarderkom Miriam Adelson, a NBA liga odobrila je ovaj posao.

Milijarder Cuban kupio ve većinski udio u vlasništvu Mavericksa u siječnju 2000. godine za 285 milijuna dolara, a vrhunac njegove vladavine bio je 2011. godine kada je Dallas predvođen Dirkom Nowitzkim stigao do naslova NBA prvaka. U finalu je te godine Dallas pobijedio Miami 4:2, a Nowitzki je ponio nagradu za MVP-a.

A tko je zapravo Miriam Adelson? Riječ je o trenutno petoj najbogatijoj ženi u Sjedinjenim Američkim Državama prema Forbesu čije se bogatstvo procjenjuje na 32.3 milijarde dolara. Ona je od supruga Sheldona naslijedila korporaciju Las Vegas Sands, najvećeg svjetskog opetarera casina.

Transfer of 77% assets of the @dallasmavs of #MarkCuban to #miriamadelson figure out what is 77% of 3.9 billion pic.twitter.com/TG9COHPTqI

— Sakhawat Hussain, 🟨 MD (@sak386) December 27, 2023