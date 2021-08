NJEMAČKI REPREZENTATIVAC ODBIO 84 MILIJUNA DOLARA JER JE SMATRAO DA VRIJEDI 120! Sada je potpisao ugovor na 5,9 milijuna

Njemački reprezentativac i NBA košarkaš Dennis Schroder najveći je tragičar ovog ljeta u SAD-u. Na ljeto se dogovaraju novi ugovori, a Schroder će se još dugo gristi zbog odluke koju je donio.

Njemački košarkaš prošle je sezone nastupao za Los Angeles Lakerse, koji su mu u ožujku htjeli produžiti ugovor. Jedan od najpoznatijih klubova na svijetu ponudio mu je 84 milijuna dolara za četiri godine, a njemački playmaker je to hladno odbio.

Smatrao je da vrijedi 120 milijuna dolara.

U prosjeku je postizao 15.4 poena, dijelio 5.8 asistencija te hvatao 3.5 skokova, ali je onda je došao play-off. Lakersi su ispali u prvoj rundi od Phoenix Sunsa, a Nijemac je igrao katastrofalno.

Ovo ljeto Lakersi su doveli Russella Westbrooka na poziciji razigravača te im Schroder više nije bio potreban. Morao je naći novu momčad, ali nitko nije bio spreman ponuditi ugovor igraču koji se nije pokazao kada je najviše potrebno. Sada, niti pola godine nakon što je odbio 84 milijuna dolara, Schroder je potpisao jednogodišnji ugovor s Boston Celticsima – vrijedan 5.9 milijuna dolara. I od Bostona je tražio bolji ugovor, barem devet i pol milijuna, no Boston je odbio i Nijemac je prihvatio njihovu prvu ponudu.

Reakcija novinarke Elle Duncan nakon što je objavljeno kako je Schroder potpisao ugovor od 5.9 milijuna dolara postao je hit na internetu, a kako i nebi. U samo nekoliko mjeseci izgubio je preko 70 milijuna dolara. U karijeri je nastupao za njemački Phantoms Braunschweig, Atlanta Hawkse, Oklahoma City Thunder i Lakerse.

Elle Duncan’s reaction to Dennis Schröder signing a 1 year deal in Boston after turning down the Lakers offer pic.twitter.com/KsEucwWbs2

— CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) August 10, 2021