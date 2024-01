Nikola Jokić iznenadio novinarku pred kamerama: ‘Hristos se rodi, tako mi kažemo’

Prošao je pravoslavni Božić, koji za Nikolu Jokića nije bio radni, no znalo ga je pogoditi i da bude drugačije, s poslom na parketu u dresu Denver Nuggetsa.

To je 2020. godine izazvalo i posebnu scenu dok je Jokić pred kamerama davao izjavu, a novinar Chris Dempsey mu je tom prilikom čestitao Božić, i to na klasičan način. “Merry Christmas” ili u prijevodu, čestit Božić, tako su glasile njegove riječi, a nakon njih, veliki srpski igrač imao je svoju reakciju.

“Hristos se rodi, tako mi kažemo”, poručio je Jokić, a nakon toga se išao zagrliti sa Srbima koji ga prate.

After the #Nuggets ‘ 123-115 win over the #Hawks , Nikola Jokic exchanges a Serbian Merry Christmas with @chrisadempsey , then immediately proceeds to greet his Serbian fans. 🇷🇸 #MileHighBasketball pic.twitter.com/rZVystORYE

Svoje pokazivanje običaja u Srbiji Jokić je imao i nakon prošlogodišnje božićne čestitke, tada u razgovoru s novinarkom Katy Winge.

Pred kamerama je dobio klasičnu čestitku za Božić, “merry Christmas”, a slijedila je slična reakcija.

“Mir Božji, Hristos se rodi, tako se kod nas kaže”, poručio je Jokić, koji je i tom prilikom podijelio običaje s Amerikancima.

Nikola Jokić on ten straight Nuggets wins at home, his 10th triple-double of the season, what he was thinking when the ladder came out, and a very Merry Serbian Christmas! pic.twitter.com/AFUqptJzxP









— Katy Winge (@katywinge) January 7, 2023