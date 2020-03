NBA VIŠE NIKAD NEĆE BITI ISTI: Luka Dončić ubacio u ‘God mode’

Je li to avion? Ne! Je li to ptica? Ne! – To je Luka Dončić, golobradi momčić iz Dežele kojeg možemo prestati nazivati novim ovim ili onim, jer je jasno – Luka je jedinstven, baš kao i njegov imenjak iz Madrida.

U svojoj drugoj NBA sezoni Slovenac igra nestvarno. Sinoć je Houston Rocketsima ubacio 41 poen (6/8 slobodna bacanja, 10/15 za dva, 5/14 za tri), podijelio 11 asistencija i ubilježio šest skokova.

Dalass je pobijedio Houston na gostujućem terenu (137:123). Kod domaćina je James Harden ubacio 32 poena, uhvatio je devet lopti i dodao 11 asistencija. Russell Westbrook je dodao 27 poena, a Clint Capele 21 poen i 22 skoka.

Dončiću su u Mavericksima podršku dali Tim Hardaway Junior (31 poen), Kristaps Porzingis (23 poena,13 skokova) i Dorian Finney-Smith (12 poena, 10 skokova).

Slovenac je u petoj utakmici u nizu zabio 30 i više koševa. Ubaciti 30 i više poena uz 10 i više asistencija u četiri utakmice u nizu, uspjelo je još samo Michaelu Jordanu, Jamesu Hardenu i Russellu Westbrooku.

Luka Doncic joins Russell Westbrook, James Harden, and Michael Jordan as the only players since the 1983-84 season with at least four consecutive games of 30+ PTS and 10+ AST! pic.twitter.com/pgQRgXEVmy

— NBA (@NBA) 25. studenoga 2019.