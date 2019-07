NBA LJETNA LIGA: Detroit Pistonsi i s novacima lako s mladom Hrvatskom

Hrvatska košarkaška reprezentacija izgubila je u svom prvom nastupu na NBA Ljetnoj ligi u Las Vegasu od Detroit Pistonsa sa 80-96 (19-20, 27-22, 15-25, 19-29).

Izabranici Veljka Mršića dobro su odigrali prvo poluvrijeme tijekom kojega su većim dijelom bili i u prednosti, a prednost su zadržali i u prvih pet minuta treće četvrtine. No, uslijedio je “raspad sustava”, Pistonsi su uoči posljednjih 10 minuta stigli do vodstva od šest razlike, a taj je prednost u posljednjoj dionici rasla i do najvećih 18.

Željko Šakić je sa 17 koševa bio najefikasniji u Hrvatskoj, dok je Pistonse predvodio Khyri Thomas sa 26 ubačaja.

Sljedeći nastup u Las Vegasu Hrvatska će imati u nedjelju protiv Brooklyn