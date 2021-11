NBA LEGENDA ŠOKIRALA IZJAVOM: ‘Hoću umrijeti u siromaštvu, ne želim ništa ostaviti obitelji’

Jedan od najboljih košarkaša prošlog stoljeća, Charles Barkley, šokirao je svijet nedavnom izjavom.

Naime, Barkley je i kao aktivan igrač bio poznat po svom ‘brzom jeziku’, a trenutni posao mu je komentiranje NBA utakmica u emisiji ‘Inside the NBA’, gdje također ima u najmanju ruku, zanimljive izjave.

Ipak, izjava o kojoj se priča malo je drugačija, možda čak i šokantna. On je s poznatim golferom Philom Mickelsenom komentirao jedan golf meč kada je izgovorio spornu izjavu.

“Svatko zna da se volim kladiti i ostalo. Hoću da, kada budem umirao, umrem bez novca. Ne želim svoj novac ostaviti obitelji, brinem se za njih cijeli život. Hoću biti ‘švorc’. Želim biti u potpunoj bijedi kada budem uzimao posljednji uzdah”, izjavio je ‘Chuck’.

Charles Barkley with the quote of the century 😂 pic.twitter.com/ElS50PgerA

— The Action Network (@ActionNetworkHQ) November 27, 2021