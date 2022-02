NASTAVLJA SE RENESANSA CIBONE: Pali i Zadrani na putu do finala Kupa

Košarkaši Cibone su u polufinalu završnog turnira u riječkoj dvorani Zamet danas svladali branitelja naslova Zadar sa 77:72, i tako će po 18. put u svojoj povijesti igrat će u finalu Kupa Krešimira Ćosića.

Cibose su do pobjede predvodili Amar Gegić s 13 koševa i pet skokova, Mateo Drežnjak s 12 poena, dok su po 11 ubacili Jose Vildoza i Toni Nakić koji je tome dodao šest skokova i četiri asistencije.

Kod Zadra je najbolji strijelac bio Antonio Jordano sa 16 koševa. Trevor Thompson je ubacio 14 poena uz 11 skokova, a Dominik Mavra je završio s 13 koševa i devet asistencija.

Čeka se drug finalist

Cibona će za trofej igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojem se od 20.30 sati sastaju zagrebačka Cedevita Junior i Split.

Zadrani su rekorderi s osam osvojenih trofeja Kupa Krešimira Ćosića.

Trevor Thompson (14 PTS/11REB/19RKG) battled till the end, but Cibona came out victorious (77-72) and advanced to the final of Croatian League. #octagon #LoyaltyIsEverything pic.twitter.com/0zIeBHiLfW

