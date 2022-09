‘NAŠE PRIPREME BILE SU PAKAO’ Zvijezda BiH u velikom napadu, ‘pa njih ni rat nije promijenio’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nema puno većih sportskih zvijezda koji dolaze iz BiH nego je Jusuf Nurkić. Već dugo u NBA ligi, ranije u Denver Nuggetsima, a od 2017. u dresu Portland Trail Blazersa, 28-godišnji centar naviknut je da stvari budu na svojem mjestu, a u BiH je situacija daleko od takvog opisa.

Tijekom ljeta, nije bilo izvjesno hoće li BiH moći financijski pokriti odlazak na Eurobasket, trajale su velike dvojbe i o tome kako će izgledati pripreme, no momčad je ipak stigla na najveće europsko natjecanje i igra jako dobro. Kruna dosadašnjeg nastupa bila je pobjeda nad Slovenijom, koja brani naslov, no taj uspjeh nije gurnuo u zaborav sve što se događalo ranije.

Bez ustručavanja, Nurkić je o tome govorio pred francuskim novinarima, uoči utakmice protiv Francuza koja je u današnjem programu. Pokušao je približiti što se zbivalo tijekom ljeta, prije početka Eurobasketa.





‘Ne mogu pronaći riječi’

Naše pripreme bile su pakao. Zamislite da reprezentacija Francuske nema hotel za spavanje ili hranu za igrače. Ne mogu da pronađem riječi kojima bih se izrazio’, rekao je 28-godišnji centar koji je prije odlaska u NBA ligi igrao u Hrvatskoj, u dresu Cedevite i Zadra.

‘Za neke naše igrače je možda normalno biti u tako nestabilnoj sredini, ali meni, koji godinama igram u NBA ligi, to nije tako, stvarno nije. To pokušavam reći normalnom narodu. Ovo nije normalno’, dodao je Nurkić.

‘Ne igramo za političare’

‘Igramo za narod, ne igramo za političare i slično. Stvarno ne igram za njih. Da ste samo vidjeli što je našoj zemlji značila pobjeda nad Slovenijom. Pokušavamo ostaviti naš ego i ponos sa strane kako bi smo postali najbolja moguća momčad’, opisao je Nurkić timski pristup i motiv za pobjede.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27)







‘Ne vjerujem im, a ni većina ljudi’

Reprezentacija BiH radi jako dobar posao na Eurobasketu, unatoč problemima koji su trajali tijekom ljeta, no Nurkić ne očekuje da će biti pomaka u pozitivnom smjeru kada je pričao o političarima, o ljudima koji odlučuju.

‘Rat to nije promijenio, a nije ni pandemija koronavirusa. To se neće dogoditi niti da osvojimo zlatnu medalju. To je naša realnost 30 godina. Ja im ne vjerujem, većina ljudi im ne vjeruje’, istaknuo je veliki košarkaški adut BiH.









‘Djeca nam odlaze iz zemlje, 30 godina kasnije slušamo priče da bi ponovno mogao početi rat, to ne želim slušati, to 99 posto ljudi ne želi čuti. Mi želimo zemlji dati nešto pozitivno, da makar na jedan dan zaborave sve probleme’, zaključio je Nurkić, spominjući da su igranje za ljude i borba do kraja u prvom planu na ovom natjecanju.