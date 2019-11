NAŠ KOŠARKAŠKI IZBORNIK NAKON TEŠKOG ŽDRIJEBA: ‘O šansama možemo kad vidimo u kojem sastavu ćemo nastupiti i mi i suparnici’

Skupina je teška, no važno je da budemo momčad, kazao je izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Veljko Mršić nakon ždrijeba kvalifikacija za olimpijske igre u Tokiju 2020. godine.

Hrvatska će loviti vizu za Tokio na kvalifikacijskom turniru koji će se održati u Splitu od 23. do 28. lipnja, a na kojem će nastupiti još pet reprezentacija Njemačka, Rusija, Meksiko, Tunis i Brazil.

Hrvatska će igrati u skupini B zajedno s Brazilom kojeg vodi Aco Petrović i Tunisom, a u skupini A su Njemačka, Rusija i Meksiko. Dvije najbolje ekipe iz svake skupine izborit će plasman u polufinale, a pobjednik turnira osigurat će plasman na OI. Hrvatska tako na putu do Tokija mora upisati četiri pobjede – dvije u skupini, a potom u polufinalu i finalu.

Prvu utakmicu hrvatski košarkaši će igrati 24. lipnja protiv Brazila, a dan kasnije je ogled protiv Tunisa. Polufinala su na rasporedu 27. lipnja, a finale je 28. lipnja.

Iako je reprezentaciju vodio cijelo prošlo ljeto i to na tri kontinenta, u Hrvatskoj, na NBA ljetnoj ligi u Las Vegasu i na turniru Borislav Stanković u Kini, izbornik Mršić će u veljači 2020. po prvi put sjesti na klupu na službenim FIBA utakmicama reprezentacije u novom ciklusu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2021. No, najveći ispit za reprezentaciju bit će onaj u lipnju 2020. kada će u Splitu igrati kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju.





“Prije svega, turnir u Splitu moramo shvatiti kao veliku nagradu i veliku priliku za promociju košarke u našoj zemlji, a zatim kao priliku za plasman na Olimpijske igre,” rekao je Mršić odmah po izvlačenju skupina te se osvrnuo na ždrijeb.

“Skupina je teška, uostalom sve su skupine teške i u svakoj ima odličnih reprezentacija. Možda, to što nas je iz četvrtog bubnja dopala Njemačka je možebitna otegotna okolnost, no što je, tu je. U ovom trenutku pričati o šansama je teško i prerano jer ne znamo u kakvim će sastavima biti druge reprezentacije, a ne možemo biti sigurni ni u sastav naše selekcije. Ono što jest bitno je da budemo momčad. Momčad na koju naši navijači mogu biti ponosni i s kojom će se moći hvaliti. To je osnovni cilj na kojem moramo raditi i sve preko toga će biti jedna velika nagrada,” kazao je Mršić.

Izbornik košarkaške vrste se nada kako će dvorana u Splitu biti puna i kako će naši igrači imati veliku podršku s tribina.

“Sigurno je da je ovo izuzetno jak turnir, najjači koji se igra na tlu Hrvatske od EuroBasketa 1989. u Zagrebu i siguran sam da će naša publika to prepoznati, da će dvorana u Splitu biti puna i da ćemo stvarno imati veliku podršku i vjetar u leđa od naše publike,” kazao je.

Osim u Splitu igrat će se još tri kvalifikacijska turnira u Beograd, Kaunas i kanadskoj Victoriji.

Osam sudionika košarkaškog turnira na OI u Tokiju je već poznato. To su Španjolska, Argentina, Francuska, Australija, SAD, Iran, Nigerija te domaćin Japan.