Napali dvometrašicu koja obožava avanture u krevetu: ‘Curo, prestani glumiti žrtvu’

Često se napete stvari na terenu odvijaju za vrijeme utakmica, ali ne nedostaje ih ni na treninzima, kao u priči koja je ovih dana aktualna oko Liz Cambage, nekadašnje australske košarkaške reprezentativke, zbog situacije u kojoj je bila uoči Olimpijskih igara preklani u Tokiju.

Ova visoka 31-godišnjakinja, koja sa svojih 206 centimetara igra na poziciji centra, našla se pod pritiskom zbog optužbi da je na jednom zajedničkom treningu rasistički vrijeđala igračice Nigerije prije OI u Tokiju. Zbog toga je navodno pretrpjela i fizički napad, s udarcem koji je došao kao osveta s nigerijske strane, a priča je dobila nastavak ovih dana dok je Cambage o svemu pričala javno.

Po onome što se doznalo, Australku je udarila nigerijska igračica Aisha Mohammed, a zajednički trening je nakon toga bio prekinut.

Liz Cambage se u svojem javnom istupu branila od prozivanja da je na spornom treningu prije Igara u Tokiju bilo koga rasistički vrijeđala, ali na to su stigle reakcije s nigerijske strane da joj priča ne stoji. Druga strana tvrdi da je istina bila drugačija i da je uvreda definitivno bilo.

Što se tiče reakcija protiv Cambage, jedna je bila još jača.

Australska košarkašica je u jednom komentaru na Twitteru, danas X-u, napadnuta zbog navodnog šamara nigerijskoj igračici, na što je Nigerijka odgovorila svojim udarcem.

“Curo, prestani glumiti žrtvu”, stoji u tom komentaru, koji je Cambage poslao i u Rusiju, ako već traži novu adresu za igranje.

