NAKON DVA SATA! Poznat prvi finalist košarkaškog Kupa Kreše Ćosića, evo kako je prošla infarktna završnica u Splitu

Autor: HINA

Košarkaši Cibone prvi su finalisti ovogodišnjeg završnog turnira Kupa “Krešimir Ćosić” u Splitu, oni su u polufinalu svladali Zadar sa 83-81 (17-14, 31-20, 20-26, 15-21).

Cibona je odlično odigrala prve dvije i pol četvrtine, povela sa 61-41, a potom prerano stala. Zadar je serijom trica Marija Littlea već do kraja treće četvrtine smanjio na 68-60.

Manje od tri minute prije Cibona je i dalje imala osam poena prednosti (79-71), no Zadar je uspio 1:06 minuta prije kraja smanjiti na 79-78, a nakon promašaja Markote imati i napad za vodstvo no Bašić je izgubio loptu. U sljedećem napadu za Cibonu je poentirao Rozić, anakon što su Little i Novačić pogađali slobodna bacanja, sedam sekundi prije kraja bilo je 83-80 za Cibonu uz napad Zadra. Rogić je dvije sekunde prije isteka vremena prekršajem zaustavio Littlea koji je pogodio prvo slobodno bacanje, ali je prerano izveo drugo koje je namjeravao namjerno promašiti i tako je propala posljednja prilika Zadra za veliki preokret.

Josip Bilinovac sa 22 i Marko Ljubičić sa 15 koševa predvodili su Cibonu, dok su Mario Little sa 29 i Luka Božić sa 19 ubačaja predvodili Zadar.

Cibona će u subotnjem finalu igrati protiv pobjednika susreta između Cedevite i Gorice koji igraju od 19 sati.