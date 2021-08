NAJVEĆI IKADA UVEST ĆE HRVATA U KUĆU SLAVNIH: Konačno je dočekao i taj dan

U svibnju ove godine napokon je objavljena informacija kako će hrvatski košarkaš Toni Kukoč ući u Košarkašku kuću slavnih. Ceremonija će se održati 11. rujna, a poznato je i tko će uvesti Kukoča u Kuću slavnih.

Velika čast, koja se predugo odgađala, za Tonija Kukoča postala je sada još slađa i ljepša. U Kuću slavnih uvest će ga po mnogima najbolji košarkaš u povijesti Michael Jordan, a društvo će mu praviti i Jerry Reinsdorf, dugogodišnji vlasnik Chicago Bullsa u kojima je Toni proveo najbolje dane NBA karijere.

Još je veća čast kada se zna koliko su Jordan i Pippen bili protiv Kukočevog dovođenja u Bullse. Ruku na srce, kasnije su priznali kako su to radili zbog tadašnjeg GM-a Jerryja Krausea s kojim nisu bili u dobrim odnosima.

Toni Kukoč postat će tako peti Hrvat u Košarkaškoj kući slavnih, a prije njega primljeni su Krešimir Ćosić 1996., Dražen Petrović 2002., Mirko Novosel 2007. i Dino Rađa 2008. godine.

Presenters, remember, do not give speeches. They accompany the @hoophall inductees on stage as they are honored. https://t.co/EJLaEEYd2V

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 11, 2021