NAJSKUPLJEM IGRAČU U POVIJESTI ZVEZDE ZABRANJENO IGRATI: ‘Umoran sam od svega, samo želim igrati’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Srpski klubovi Crvena zvezda i Partizan briljiraju u košarkaškoj Euroligi, a u cilju da postane još konkurentniji Zvezda je u svoje redove dovela sjajnog playmakera Facunda Campazza (31).

Bio je to pravi šok u europskoj košarci jer su Argentinca svi vidjeli u redovima njegovog bivšeg kluba, Real Madrida. Međutim, Zvezda mu je ponudila najveći ugovor u povijesti kluba, a u Zvezdu je došao iz redova NBA kluba Dallasa.

Zvezda mu je ponudila nevjerojatnih 1,8 milijuna eura po sezoni te se on odlučio za dolazak u Beograd te je on to i prihvatio. Iako su ga platili povijesnim iznosom Argentinac još ne smije igrati.





Kazna i zabrana

Euroliga je suspendirala beogradski klub, odnosno zabranila im potpisivanje novih igrača do 28. veljače, a dobili su i novčanu kaznu u iznosu od 25 tisuća eura. Što znači da će Campazzo zaigrati s najboljim timovima Europe tek u ožujku, a do tada će se kaliti protiv Čačka, Skopja, Splita i ostalih regionalnih klubova.

Estoy cansado y triste por toda esta situación. Lo único que pido es que por favor me dejen jugar. @EuroLeague https://t.co/LTBAnMNPRT — Facu Campazzo (@facucampazzo) January 6, 2023

O svemu se sada oglasio i Argentinac: “Umoran sam od cijele situacije, samo želim igrati” rekao je i to javno poručio upravi Eurolige. Za sada nema pregovora o tome da se situacija promjeni.









“Ovo je razočarenje za nas jer uvijek želimo najbolje igrače na terenu. Ipak, moramo da se pobrinemo da sve momčadi poštuju ista pravila” poručila je Euroliga.