NAJPLAĆENIJI HRVATSKI SPORTAŠ ZARAĐIVAT ĆE JOŠ VIŠE! Kad vidite ovu brojku, zavrtjet će vam se u glavi

Ovu poznatu krilaticu iz nadnaslova često u objavama na svojim profilima u eteru društvenih mreža koristi ponajbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović. On je jedna od glavnih figura u nadolazećem NBA-prijelaznom roku koji po uzoru na nogometni počinje u ponedjeljak. Popularni Babo je jedan od free agenata, igrača koji čekaju ponude klubova u ligi.

Jedan od klubova koji bi ga mogao pokušati dovesti je Utah Jazz. Momčad iz Salt Lake Cityja gradi novi projekt u kojem bi Bogdanović za sezonu mogao uzeti 18 milijuna dolara.

Utah je ranije dogovorila dolazak odličnog Donovana Mitchella i najboljeg igrača lige Rudyja Goberta, dok je u razmjeni s Memphisom dobila Mike Conleya, a dolaskom 30-godišnjeg Bogdanovića klub bi potvrdio svoje velike ambicije za sljedeću sezonu.

Babo je od 2014. do 2017. igrao za Brooklyn Netse, potom je bio član Washington Wizardsa, a prošlu je proveo u Indiana Pacersima, pa bi Utah bila njegov četvrti klub u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta.

The Utah Jazz are expressing significant interest in Indiana Pacers UFA Bojan Bogdanovic, League Sources tell The Athletic. Bogdanovic is thought to be a Pacers lean heading into free agency. Bogdanovic is one of the better forwards on the market

— Tony Jones (@Tjonesonthenba) June 30, 2019