Najljepša hrvatska sportašica svih vremena proživjela je nemoguću traumu koju želi baš zaboraviti

Lijepa naša nije u svijetu poznata samo po prekrasnom plavom moru, zelenima planinama i zlatnim ravnicama, već i po sportu u kojem nas je predstavljala i možda najljepša od svih košarkašica, Antonija Mišura Sandrić. Pamti prekrasne dane, ali i jednu traumu koja se dogodila upravo u siječnju, pa se prisjećamo tim povodom…

Ova uspješna sportašica od početka karijere privlačila je poglede i igrom i izgledom, a dva puta ponijela titulu najljepše na međunarodnim natjecanjima, od kojih je jedno zaista posebno.

Prvi put to se dogodilo na Mediteranskim igrama u Pescari 2009. godine, a zatim i na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, a tada je poznati košarkaš Nate Robinson izjavio kako je, ‘Antonija Mišura vjerojatno najljepša košarkašica ikad koja je obula tenisice’, dok ju je američki Bleacher Report odabrao za najljepšu sportašicu igara u Engleskoj.

Vrckava mladost

Antonija je bila vrckava u mladosti pa je prije desetak godina, kada je postala model za donje rublje tvornice ‘Galeb’, na pitanje kakvo donje rublje voli nositi odgovorila:

“Na sportskim terenima preferiram nositi bokserice, a privatno tange i to najčešće crne”, rekla je Mišura da bi na pitanje, kakvom je rublju najviše voli vidjeti njen dečko, sadašnji suprug, košarkaš Marko Sandrić’, odgovorila; ‘Njemu sam najdraža bez rublja’.

Mišura je tada i otkrila kako voli tetovaže i piercinge, a na pitanje bi li se skinula je odgovorila, kako nema tih para za koje bi se ona skinula pred objektivima.

Život iz snova

Antonija i Marko vjenčali su se 2015. godine i imaju dvoje djece, Taru i Noela, kojeg je rodila u doba korone, uz komplikacije koje je donijela njena visoka temperatura i bolest.

“Taj 3. siječnja, kad sam završila u bolnici s temperaturom iznad 39 Celzijevih stupnjeva, bio mi je najgori dan u životu. Pri prvom pregledu Noelovi otkucaji srca su bili alarmantno ubrzani, u jednoj minuti puls mu je bio oko 300, što je dvostruko više od normalnog. Naravno, odmah mi je napravljen test na Covid koji je potvrdio da sam pozitivna.

Intravenozno su mi smanjivali temperaturu, a kako je ona padala usporavali su se i Noelovi otkucaji srca. Groznica me tresla još cijeli taj dan, a onda se stanje počelo smirivati”, ispričala je Antonija, koja je posljedice kovida dugo osjećala, ali na kraju sve je sretno završilo.

